Участие Украины в саммите стран «Большой двадцатки» (G20), который состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия), будет зависеть среди прочего от состава его участников.

Об этом 29 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что содействие Индонезии, как возглавляющего и участника саммита G20, является «очень важным для восстановления мира».

«Я благодарен вам, господин президент, за приглашение лично принять участие в саммите G20.

Естественно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита», – сказал Зеленский.