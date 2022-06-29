Североатлантический альянс заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт с Россией должен быть решен только на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя», — сказал Де Кроо.

Он также добавил, что НАТО будет продолжать поддерживать украинского лидера и население страны для их победы военным путем.