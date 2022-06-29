Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июня прибыл в Туркменистан для участия в 6-м саммите прикаспийских государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Международном аэропорту Ашхабада в честь главы государства выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева приветствовали председатель Кабинета Министров, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица.

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Отметим, что российский президент Владимир Путин тоже примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде.

«Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме этого, политики обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки».