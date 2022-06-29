Российская Федерация должна быть исключена из Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, поскольку нарушает обязательство поддерживать мир.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского к участникам заседания Совбеза ООН.

По его словам, российские войска действуют как террористы.

«И по хартии ООН — это обязанность поддерживать мир на международной арене. Страны-члены, которые нарушают эти принципы, могут быть исключены из Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Хотя Россия нарушает эти принципы, ее до сих пор не привлекли к ответственности», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия остается в ООН и имеет место постоянного члена в Совбезе только лишь из-за недальновидности политиков в конце холодной войны.

«Россия не имеет права участвовать в голосованиях, которые относятся к Украине. Призываю вас лишить Россию права голоса в Генеральной ассамблее. Это несправедливо, Россия не имеет права оставаться в Совбезе. Если мы будем выражать политическую волю, то хартия ООН будет работать», — добавил президент.

Владимир Зеленский также предложил ООН юридически определить понятие государства-террориста.

Он заявил, что нужно дать юридическое определение, что такое государство-террорист на уровне ООН.

«Нужна юридическая оценка и международные санкции за то, что Россия разрушает международный правопорядок», — сказал Зеленский.