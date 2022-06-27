НАТО расширит проведение учений в Грузии и поддержку Тбилиси, а также увеличит свою миссию в республике, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, лидеры стран альянса примут это решение на саммите в Мадриде. «Мы увеличим помощь Грузии в рамках Программы существенной поддержки Грузии, в частности по ситуационной осведомленности, коммуникациям, киберобороне, учениям. Мы расширим тренировочный центр НАТО около Тбилиси и увеличим персонал нашей миссии в Грузии», — сказал генсек альянса.

Столтенберг подчеркнул, что после начала военной операции России на Украине НАТО решило предоставить поддержку Грузии «заранее». «Это лучше, чем оказывать поддержку позже. Мы должны делать больше. Я ожидаю, что на саммите мы примем решение усилить политическую и практическую поддержку всех игроков, которым угрожает Россия. Мы будем помогать им развивать военные возможности и укреплять устойчивость», — отметил он.