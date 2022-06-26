Стоимость проекта строительства международной арктической станции «Снежинка» на Ямале выросла в два с половиной раза, до 5,6 млрд руб., следует из письма замминистра науки и высшего образования Айрата Гатиятова, которое он отправил в правительство 10 июня.

Письмо было направлено для подготовки заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики, состоявшегося 23 июня под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. «Мы рассчитываем, что этот проект станет своеобразным аналогом Международной космической станции в Арктике», — заявил по итогам заседания глава Минобрнауки Валерий Фальков.