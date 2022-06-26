«Мы выполнили два рейса и сбросили в пострадавшие районы более 120 тонн воды, локализовав пожары».

Об этом заявил Джавид Гахраманлы, инженер-инструктор самолета-амфибии БЕ-200ЧС Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана, участвующего в тушении лесных пожаров в Мармарисе.

«Мы бы не хотели такого ЧП в братской Турции, но, с другой стороны, для нас большая честь принимать участие в тушении этих пожаров. На сегодняшний день мы полностью выполнили все поставленные перед нами задачи. Ждем новых указаний из местного централизованного координационного штаба. В случае необходимости мы вновь примем участие в тушении пожара в соответствии с координатами, заданными центром», — отметил инженер (цитата по АПА).

Дж.Гахраманлы при этом сказал, что самолет-амфибия сыграл важную роль в тушении лесных пожаров в Турции в этом году.

«Как известно, самолеты-амфибии требуют специальной подготовки, так как применяются в экстремальных условиях. Наш экипаж отличается высоким профессионализмом. Среди нас есть молодые пилоты, которые приобретают здесь важный опыт. Мы никогда не сталкивались с трудностями при выполнении задач», — отметил он.