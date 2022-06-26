В Сети опубликованы кадры последствий одного из первых ударов ракетами из американского РСЗО Himars.
Украинские телеграм-каналы пишут, что удар был нанесен по командному пункту российской армии в Изюме.
В Сети опубликованы кадры последствий одного из первых ударов ракетами из американского РСЗО Himars.
Украинские телеграм-каналы пишут, что удар был нанесен по командному пункту российской армии в Изюме.
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