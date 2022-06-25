«Успешно ведется работа по совершенствованию Азербайджанской армии по турецкому образцу. Уже есть положительные результаты».

Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью телеканалу REAL TV.

«Недавние военные столкновения показывают, что к этому вопросу нужно относиться очень серьезно. Мы и до войны уделяли очень серьезное внимание этому вопросу. После войны мы устранили недостатки в этом направлении, и уже создали новую систему управления, используя опыт ВС Турции. В управлении есть большой прогресс, это очень важный вопрос. Во время войны наша система управления сработала очень хорошо, мы полностью управляли армией, все задачи выполнялись», — сказал он.