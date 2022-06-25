Национальная разведывательная служба (MİT) Турции задержала гражданина Греции Мухаммеда Амара Ампара по обвинению в шпионаже от имени Национальной разведслужбы Греции, передает «Анадолу».

Как сообщили источники в силах безопасности, в результате расследования MİT было установлено, что гражданин Греции Мухаммед Амар Ампара занимался в Турции шпионажем от имени Национальной разведслужбы Греции.

Было установлено, что Ампара действовал как предприниматель во время своих поездок в Турцию, и занимался шпионской деятельностью под предлогом торговли.

Ампара, задержанный в ходе операции MIT, собирал информацию о подразделениях ВС Турции на границе и передавал ее греческой разведке. Он также собирал данные о сирийцах в Турции, и сторонниках FETÖ в Греции. ​​​​​​​