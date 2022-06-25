Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.

Об этом он рассказал в радиоэфире BBC.

Джонсон считает, что лидерство тесно связано с моралью, а также отметил, что поражение в поддержке Украины могло бы стать причиной его решения об отставке.

» Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического вреда, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы пошел», – сказал Джонсон.

При этом британский премьер отметил, что пока «не видит» подобной ситуации.