Государственная служба автомобильного транспорта 25 июня впервые выполнила автобусный рейс Баку-Физули-Баку.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам. В будущем количество рейсов будет увеличено. Пассажиры могут приобрести билеты через портал yolumuzqarabaga.az. Билеты продаются только в оба конца. Общая продолжительность поездки составляет 13 часов — 5 часов из Баку в Физули, 5 часов обратно и 3 часа в Физули. Участники поездки посетят исторические памятники в Физули.