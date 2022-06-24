Участники многотысячной акции протеста в Тбилиси требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они скандируют «Цади!» — «Уходи!».

Организаторы акции, в которой участвуют студенты из 15 вузов, — активисты из оппозиционного движения «Сирцхвилиа» («Это позор»). Требования демонстрантов озвучил один из участников «Сирцхвилиа» Шота Дигмелашвили. По их мнению, премьер-министр должен уйти в отставку, в стране должно быть создано правительство Национального согласия — оно и выполнит рекомендации Еврокомиссии, пишет «Новости-Грузия». Все это должно быть сделано за неделю.

Третьего июля «Сирцхвилиа» организует еще одну акцию, которая в случае невыполнения требований превратится в перманентную.