Минобороны России заявило, что южной группировкой российских войск, которая вела боевые действия в Золотом и Горском командует главком Военно-космических сил России Сергей Суровикин.

В 2017 году Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии.

А группой «Центр» командует генерал-полковник Александр Лапин.

Украинские СМИ отмечают, что эта группа известна также по тактической букве «О» и наступала на Луганскую область и на Лиман с севера.

Лапин — командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017.

До этого он командовал штабом группировки российских войск в Сирии, а с 2018 по январь 2019 года возглавлял и саму группировку.