На саммите ЕС в Брюсселе утвердили идею создания «Европейского политического сообщества».

Своей целью сообщество ставит принимать государства в «европейскую семью», минуя процедуру кандидатства. Тем не менее, сообщество — не альтернатива расширению ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что первая встреча в формате «Европейского политического сообщества» пройдет в Чехии.

В Европейское политическое сообщество, по его словам, пригласят страны Европы от «Исландии до Украины»: страны Европейской экономической зоны, страны, стремящиеся в ЕС, страны, покинувшие ЕС, страны Восточного партнерства (бывшие советские республики Европы) — но не Россию.