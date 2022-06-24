Недавний отказ главы парламентского блока «Честь имею», бывшего директора СНБ Артура Ванецяна от депутатского мандата поставил в неудобное положение оппозиционеров. Некоторые его соратники по фракции сомневаются, отказаться от мандатов или нет? Источники ереванской газеты «Грапарак» в этом блоке говорят, что они не спешат сложить мандаты, но и не собираются возвращаться в парламент.

«Мы будем вести себя так, как всегда во время Движения сопротивления: если нужно будет использовать трибуну, то используем, пойдем в парламент и выйдем к ней».

Главный вопрос — почему же они хотят, в отличие от Ванецяна, сохранить мандаты? А ответ такой — не исключается, что в парламенте возникнет вопрос вынесения импичмента премьер-министру Пашиняну, и чтобы не лишиться возможности участвовать в этом процессе своими голосами, надо сохранить депутатский статус.

Таким образом, оппозиция надеется и на такую возможность смены власти в стране, а не только митингами. Кроме блока «Честь имею», в Нацсобрании есть еще оппозиционный блок Кочаряна и дашнаков — «Армения». Достанет ли у них вместе голосов в парламенте для этого? Возможно, если удастся привлечь на свою сторону еще и часть ныне проправительственных депутатов. Но реален ли такой вариант на практике, исходя из той картины, которая перед глазами у всех? И допустимо ли считать, что протестный потенциал последних месяцев в Армении уже начинает сдуваться?

Эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде в беседе с Minval.az заявил, что у представленных в Нацсобрании Армении оппозиционеров навряд ли хватит сил, чтобы реализовать попытку провести импичмент Пашиняна.

«Во-первых, для этого в самом деле нужно переманить часть проправительственных депутатов на свою сторону, что весьма сомнительно. А, во-вторых, сама эта процедура достаточно длительная и в случае, если даже им удастся все-таки ее начать, это займет много времени. Я не думаю, что властная команда будет сидеть и спокойно наблюдать, как это происходит. Будет противодействие, будут, скорее всего, и жесткие меры. И в целом, даже колеблющиеся депутаты от правящих сил понимают, что никакой серьезной перспективы для такой процедуры нет», – заметил он.

С другой стороны, по его словам, мы видим, что некоторые оппозиционные депутаты покидают парламент Армении. В частности, Ванецян.

«Возможно, он преследовал этим какие-то собственные цели. Не исключено, что у него накопились противоречия с другими лидерами парламентской оппозиции и он решил идти каким-то своим путем. Кстати, этот поступок говорит о том, что действия армянской оппозиции не консолидированы, есть определенный элемент раскола.

И вот на этом фоне сегодня власть, какой бы уязвимой или слабой она ни была, все-таки по сравнению с оппозицией выступает в качестве более сильного политического института, демонстрирует большую сплоченность, и поэтому ее позиции достаточно выигрышны», – подчеркнул Велизаде.

Говоря о перспективах протестного движения, наш собеседник отметил, что митинги в Армении продолжатся, потому что эта страна переживает глубочайший политический и экономический кризис, кризис системы. И любые внешние и внутренние факторы будут стимулировать рост протестных настроений.

«Но протест – это не всегда значит свержение действующей власти и приход реваншистских групп, потому что у этих самых оппозиционеров-реваншистов нет достаточной базы – и материальной, и политической – для того, чтобы прийти к власти, а впоследствии и удержать ее. Ну, конечно, они в значительной степени прожженные политиканы, в свое время находившиеся у власти, и если они вернутся к ней, то будут делать всё, чтобы не выпустить ее из рук – будут репрессии, жесткие методы воздействия на общественность и на их политических оппонентов. Мягко говоря, начнется волна террора, которая прокатится по стране, это тоже можно прогнозировать. Такие как Кочарян, Саргсян, Оганян, вот эти военные преступники, которые группируются вокруг них – это ведь по большому счету головорезы, способные пойти на любую жесткую акцию в отношении своего народа. Их прошлое пребывание у власти свидетельствует об этом. Поэтому вряд ли их поддержит значительная часть общества», – считает Велизаде.

По его мнению, по большому счету, протест реваншистской оппозиции «сдулся».

«Он не имеет перспектив, и я думаю, будет идти по угасающей. Опять же, это не значит, что он вообще полностью исчезнет, потому что это исключается в случае Армении. Армения сегодня переживает очень сложный период своей жизни, где протест является данностью для политической системы. Он будет постоянно то вспыхивать, то немного угасать, и опять усиливаться. Нынешние власти к этому уже должны быть приучены. С одной стороны, это создает у них определенный иммунитет, а с другой – дает шанс предпринять более жесткие действия в отношении криминальной оппозиции, и одновременно более четко артикулировать свою нацеленность на нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией», – заключил он.

Самир Ибрагимов