Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка незаконно въехавших в страну украинских беженцев в Руанду не исключена, сообщает газета The Guardian.

«Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально, я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти», — пояснил Джонсон.

Великобритания и Руанда подписали соответствующее миграционное соглашение 13 апреля — согласно нему, признанные британским правительством нелегалами, мигранты будут перенаправлены в Руанду для проверки документов и релокации. Возможно, таким беженцам будет предоставлено убежище.

Первые нелегальные мигранты должны были отправиться в Руанду еще 14 июня, однако отправка была заблокирована решением ЕСПЧ, которым Великобритания осталась недовольна.