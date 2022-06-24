Турция играет конструктивную роль в решении вопроса экспорта украинского зерна. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Турция играет конструктивную роль в содействии решению [проблемы]», — сказал он на брифинге на тему продовольственной безопасности в Африке, организованном Госдепартаментом США.

Однако стороны пока не достигли конкретного решения, добавил он.

«Но хорошая новость заключается в том, что в принципе у ООН есть план. Сейчас необходимо, чтобы все стороны согласовали каждую деталь этого плана и приступили к его реализации. И Турция, как я уже сказал, играет важную роль в содействии этим переговорам», — отметил Кулеба.