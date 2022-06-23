Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может гарантировать, что Швеция и Финляндия скоро станут членами Североатлантического альянса.

«Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время, — сказал Столтенберг в среду на мероприятии в Брюсселе, организованном американской газетой Politico. — Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель».

Как пишет газета, генсек НАТО сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции. «Это не первый раз, когда один или несколько союзников [по НАТО] не согласны с остальными», — напомнил он.