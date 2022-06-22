Финляндия десятилетиями готовилась к нападению со стороны России. Об этом заявил в среду командующий Вооружёнными силами страны генерал Тимо Кивинен, передаёт Reuters. По его словам, республика окажет жёсткое сопротивление восточному соседу: для этого Финляндия создала значительный арсенал военной техники, запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin, а вдобавок ещё и строит ограждение на границе с Россией.

«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведётся в Украине — с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — заявил генерал.

Кивинен также приветствовал решение Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО, однако добавил, что «основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести сама Финляндия».