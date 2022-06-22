В Турции сообщили о найденном на северо-востоке страны российском беспилотнике «Орлан-10».

«Граждане, которые отправились собирать грибы в гористой местности между деревней Тилкичек и равниной Казыкбели в Кюртюнском районе Гюмюшхане (южнее Трабзона — ред.), увидели на земле поврежденный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Силовики, отправленные в регион по уведомлению, установили, что беспилотник с размахом крыльев около 3 метров представляет собой разведывательный невооруженный образец «Орлан-10″ российского производства», — пишет издание Cumhuriyet.

Издание утверждает, что БПЛА «прибыл в этот регион самостоятельно после потери сигнала из региона Украины или сирийского региона».

Беспилотник, изъятый с места происшествия силами безопасности, отправлен в Анкару для экспертизы, сообщает газета.