Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в среду отправляется в Турцию с целью обсудить пути помощи украинской стороне в вывозе зерна из Одессы.

Об этом она объявила в своем выступлении в парламенте Великобритании, сообщает «Голос Америки».

По словам Трасс, на поиски решения проблемы остались считанные недели.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Стамбуле на следующей неделе пройдут переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН по той же теме.

Вместе с тем, советник главы ОП Украины Алексей Арестович в интервью Фейгину заявил, что на предстоящих переговорах в Турции по зерну Киева не будет. Он заявил, что «начинают о нас без нас разговаривать».