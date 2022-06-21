Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал блогеров, которые «вырывают фразы из контекста» его заявлений и «пытаются снять все сливки хайпа».

Так, Кадыров опроверг мнение о том, что у него есть претензии к казахскому народу. «Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов, которые делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба. И такого же мнения каждый уважающий себя чеченец. Тут даже доказывать и разъяснять ничего не надо», — заявил Кадыров. И призвал искать «провокаторов, которые раздувают эту тему и пытается вбить клин в наши отношения».

Как уже писал Minval.az, журналист казахстанского государственного телеканала «КТК» Сергей Пономарев на днях заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров забыл, что чеченцев, депортированных в феврале в 1944 года в Казахстан, местные жители спасали от голода и холода. Таким образом он ответил на упрек руководителя региона, заявившего ранее, что страны-члены ОДКБ, в том числе Казахстан, забыли, как Россия их спасала.