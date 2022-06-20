Во временно захваченном селе Конские Раздоры Запорожской области россияне наставили растяжки вокруг больницы. Местная коза их взорвала. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в помещении местной больницы разместились около 40 российских военных.

«С целью «круговой охраны» они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде «растяжек», — сказано в сообщении.

После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное «обезвредило» несколько гранат.

В результате цепного износа боеприпасов несколько россиян получили ранения различной степени тяжести.