Тысячи человек собрались в центре Тбилиси на акции в поддержку евроинтеграции Грузии под лозунгом «Домой, в Европу». Движение на проспекте Руставели было парализовано.

В районе проведения акции находятся несколько нарядов патрульной полиции. По сообщениям СМИ, во дворе здания администрации правительства мобилизован спецназ. На данный момент все проходит без эксцессов уточняет издание «Новости — Грузия».

Партии пришли без своей символики, поддерживая общегражданский характер акции. Замечены были плакаты в поддержку заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Повсюду флаги Грузии, Евросоюза, Украины.

К акции присоединились представители самых разных сфер. У парламента — люди разных возрастов, многие пришли с с детьми. Владельцы нескольких популярных ресторанов заранее объявили, что сегодня работают до 19:00, чтобы вместе с сотрудниками пойти на митинг.

К акции присоединились учащиеся тринадцати тбилисских вузов. К 19:00 студенты они собрались у Филармонии, откуда все вместе направились к парламенту.

Часть студентов принесли с собой плакаты с протестными надписями, например — «Требуем деолигархизации», «Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии». Другие были нейтральными: «За наше будущее», «Молодая сила здесь».

Организатор сегодняшней акции — движение «Сирцхвилиа». Митинг проводится за три дня до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Главная его цель — продемонстрировать, насколько европейское будущее важно для граждан Грузии. Одновременно организаторы выражают протест в связи с политикой грузинских властей, которые по их мнению, прилагают недостаточно усилий в процессе евроинтеграции.

