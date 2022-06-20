Обед с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффетом продан на интернет-аукционе eBay за рекордную сумму 19 млн долларов. Об этом пишет Swissinfo.

Личность покупателя осталась в тайне. Известно, что он встретится с главой Berkshire Hathaway Inc. в одном из любимых ресторанов знаменитости — стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке. Это случится в ближайшие месяцы.

Весь доход поступает в благотворительный фонд Glide Foundation, который обеспечивает медицинскую помощь и предоставляет бесплатную еду для нуждающихся. Он работает уже более 50 лет. Этот БФ очень любила супруга миллиардера — Сьюзен Томпсон Баффет, которая умерла в 2004 году.