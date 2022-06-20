На захваченной территории Херсонской области остаются не менее 450-500 тысяч жителей. Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил на брифинге в понедельник, 20 июня.

Лагута считает, что примерно 50% тех, кто не хотел оставаться в оккупации, покинули эту территорию.

По его словам, сейчас выехать из захваченной Херсонщины можно двумя способами: через временно захваченный Крым и через захваченные Мелитополь и Васильевку в сторону Запорожья.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что россияне держат в плену более 600 украинцев — преимущественно активистов и участников АТО. Их содержат в следственном изоляторе, отделении полиции, помещениях баз отдыха и пансионатов.