«Многие монументы в Шуше пострадали, некоторые были полностью разрушены в результате оккупации Армении», — сказал специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

По его словам, сразу после завершения войны были построены подстанции, благодаря которым была обеспечена подача электроэнергии в город. Также, в городе обеспечено отопление, построив 7 котельн.

Помимо этого, на данный момент ведется строительство жилой территории, куда в скором времени будут возвращены вынужденные переселенцы.

Он отметил, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, завершилась оккупация Арменией территорий Азербайджана. По его словам, сразу после завершения войны, начались реконструкционные работы в том числе в городе Шуша, передает Report.