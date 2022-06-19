Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке газеты Saturday издания The Guardian.

Кавер Зеленская опубликовала в своем Instagramе. Снимок был сделан в офисе Президента. Также на фото попал охранник Зеленской.

Кроме съемки первая леди рассказала изданию о своем утре 24 февраля, редких встречах с мужем и реакции детей на войну.

Как вспоминает Зеленская, в первый день она проснулась ранним утром и увидела мужа, уже одетого в костюм, он собирался на работу и сказал одно слово «Началось» .

По словам первой леди, Зеленский сказал ждать его звонка и последующих инструкций, а сам уехал на Банковую.

Первая леди признается, что хотя эксперты и называли семью президента «целью оккупантов номер два для устранения» (первой был сам Владимир Зеленский), но она пыталась много об этом не думать.

«Конечно, это возможно – давить на президента из-за его семьи. И я не хотела, чтобы ему пришлось выбирать между семьей и обязанностями. Поэтому, если есть малейшая угроза этого, ее нужно ликвидировать», – сказала она.

Первая леди напоминает, что ее дети после начала войны начали иначе себя вести.

«Они были идеальными. Обычно им нужно что-то говорить по миллион раз, а в тот день (24 февраля – ред.) они все делали очень быстро и были чрезвычайно послушны», – говорит Зеленская.

И хотя дети президента многое понимают, им все равно иногда бывает тяжело.

«Мама, ты знаешь, я просто хочу увидеть своих друзей. Я не видел их так долго. В течение трех месяцев я играл только с собаками и охранниками», – вспоминает слова сына Елена Зеленская.

В конце интервью первая леди выразила надежду, что скоро их семья сможет чаще видеться. Однако, скорее всего, до окончания войны это маловероятно.

«Мы надеемся, что скоро будем видеть друг друга чаще, но сейчас я не думаю, что это возможно», – подытожила она.