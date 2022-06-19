На сайте Microsoft появилось ограничение на скачивание Windows 11 и Windows 11 с российских IP. Другие программы россиянам тоже недоступны. Microsoft ситуацию не комментирует. При подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем со скачиванием не возникает.

Microsoft еще в начале марта 2022 г. поддержала антироссийские санкции и ненадолго приостановила свой бизнес в России. В июне 2022 г. она решила сократить свое присутствие в стране.

Также на момент публикации материала пользователи с российским IP не могли cкачать утилиты помощника по установке операционных систем. Помимо этого, им более недоступна утилита Media Creation Tool.

Например, при попытке скачать образ Windows 11 портал Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Если требуется скачать Media Creation Tool, то сайт будет «ругаться» на отсутствие файла на сервере и выдаст ошибку 404 (404 – File or Directory not found).

Проверка редакции CNews показала, что от провайдера это не зависит. Проблема проявилась на проводном интернете «Билайн», а также при подключении через мобильный интернет МТС, «Билайн» и Tele2.

Корпорация Microsoft на момент публикации материала не комментировала происходящее. Редакция CNews направила запрос в российское представительство корпорации и ожидает ответа.