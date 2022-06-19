Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать Украине возможность вернуть контроль над Донбассом, пишет Bild am Sonntag.

Как рассказал Столтенберг в интервью газете, вероятность того, что Украина сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса возрастает с большим количеством современного вооружения.

По его словам, НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, однако сам Североатлантический альянс не является частью конфликта и не будет посылать туда своих военных.

Он также отметил, что в НАТО не видят повышения уровня готовности ядерных сил России.

Генсек добавил, что никто не знает сколько продлится этот конфликт и призвал быть готовыми к тому, что он может «длиться годы».