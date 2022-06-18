Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно данным Рады, «проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями» зарегистрирован в субботу, его инициатором выступает Зеленский.

Как отмечается в законопроекте, «Украина признает, что целью Конвенции является защита женщин от всех форм насилия, недопущение, уголовное преследование и ликвидация насилия в отношении женщин и домашнего насилия». Там также отмечается, что Украина не рассматривает ни одно из положений документа как обязывающее ее к изменению конституции страны и Семейного кодекса, а также «вмешивающееся в право родителей воспитывать своих детей соответственно собственным убеждениям».

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики в данных областях. Конвенция, в частности, устанавливает уголовную ответственность за все случаи физического, сексуального или психологического насилия в семье, а также между бывшими или нынешними супругами и партнерами. В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран из-за того, что, по мнению многих экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.