Часть смартфонов Samsung, которую ввезли в Россию в рамках параллельного импорта, перестали включаться и активироваться в стране, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков и источники компании.

Как рассказал один из ретейлеров, после установки российской SIM-карты в смартфон, ввезенный в страну по параллельному импорту, у пользователя возникают проблемы с активацией устройства. В таком случае аппарат не включается и им невозможно пользоваться.

Как пояснил изданию источник в Samsung, проблема возникает из-за того, что импортеры закупают «операторские» устройства, которые предназначены для работы с конкретным оператором связи. Подобная практика применяется во многих странах и со многими производителями. Так, к примеру, в США можно купить «залоченный» iPhone по контракту с оператором связи и вносить ежемесячный платеж в несколько десятков долларов. В таком случае пользователь не может менять оператора связи, а при расторжении контракта он должен будет заплатить полную стоимость телефона.

Так же эксперт отметил, что разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до 100 долларов за штуку. Как результат, такие аппараты продать крайне сложно — проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи.