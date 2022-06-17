Западный мир втягивал Киев в Североатлантический альянс и «поощрял неонацизм в Украине», поэтому Российской Федерации пришлось начать «спецоперацию» в этой стране. Об этом в интервью ВВС заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, Москва должна была указать странам Запада на их «преступную политику» в отношении Украины. Он отметил, что кроме как начать «спецоперацию», у России не осталось других вариантов.

При этом Лавров подчеркнул, что Российская Федерация «не вторгалась в Украину».