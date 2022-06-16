Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что граждане восприняли с большим доверием государственную политику по борьбе с COVID-19.

Об этом сказал глава государства 16 июня во время приема генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что население соблюдает правила борьбы с пандемией.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане ситуация с COVID-19 очень хорошая, число заражений опустилось на самый низкий уровень, ситуация под полным контролем, большинство ограничений снято и население вернулось к нормальной жизни.

Президент Азербайджана отметил важность сотрудничества между ВОЗ и Азербайджаном в плане реализации проектов по созданию инфраструктуры здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Тедрос Адханом Гебрейесус в ответ выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и передал поздравления за проведение успешной борьбы с COVID-19, за деятельность, проведенную страной на национальном, региональном и международном уровнях в этой сфере.

Он также поблагодарил за поддержку и добровольные финансовые вклады Азербайджана, сделанные Всемирной организации здравоохранения.