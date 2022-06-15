Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднималась выше $1 300 за 1 тыс. куб. м на новостях о новом снижении поставок газа по «Северному потоку» и остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 310 за 1 тыс. куб. м, или €121,61 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

В целом стоимость газа с начала торгов в пике увеличивалась более чем на четверть.

Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня снизится еще на треть — до 67 млн куб. м в сутки.