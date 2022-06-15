Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI разработки турецкой компании Baykar успешно завершил очередной этап испытаний.

Проект разработки данного БПЛА реализуется при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции, передает «Анадолу».

В компании Baykar сообщили, что Bayraktar AKINCI, вылетевший из района Чорлу (северо-западная провинция Текирдаг) с боеприпасом KGK-SİHA-82 (разработки специалистов из турецкой TÜBİTAK SAGE), успешно поразил надводную цель условного противника у побережья провинции Синоп.

БПЛА с предельной точностью поразил боеприпасом массой в 340 кг цель на расстоянии в 30 км.

На днях БПЛА Bayraktar AKINCI поразил надводную цель при помощи крылатой ракеты разработки Roketsan Teber-82, а 11 марта беспилотник побил рекорд высоты, поднявшись на высоту в 40 170 футов.