Греция может передать Украине 30 единиц боевых машин пехоты советского образца после обмена с Германией.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Снабжение состоятся в рамках обмена с Германией, которая пообещала передать Афинам бронемашины Marder.

«На данный момент мы обмениваем небольшое количество – от 20 до 30 бронемашин – на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами», — сказал Мицотакис.