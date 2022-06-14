Государственная служба предусматривает меры по восстановлению и использованию «Подземной бани», расположенной в Гёйчайском районе. С этой целью историческая баня включена в инвестиционный план по восстановлению.

Об этом сказала заведующая сектором по международным и общественным связям Государственной службы по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Нурида Аллахьярова агентству АПА.

По ее словам, «Подземная баня», расположенная в Гёйчайском районе, зарегистрирована как памятник истории и архитектуры местного значения. Местные жители пользовались этой баней долгие годы.