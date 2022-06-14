После того, как наши «древнейшие соседи» — хаи потерпели позорное поражение на поле боя в ходе 44-дневной войны, они решили взять реванш в кулинарном сражении.

Ни для кого не секрет, что армяне не первый десяток лет пытаются армянизировать блюдо с тюркским названием — долму. Это блюдо представляет собой овощи, капусту в том числе или листья (как правило, виноградные), начиненные мясным фаршем с зеленью и рисом.

Каждая из сторон приводит свои доводы, настаивая на своей правоте. Аргументы любителей азербайджанской кухни просты и понятны: они исходят от этимологии названия блюда. Если жители Азербайджана справедливо делают акцент на этимологии слова «doldurmaq» («заполнять», «наполнять»), производным от которого и является долма, то армяне апеллируют к слову «толи» (виноградная лоза).

Даже известный армянский актер Фрунзик Мкртчян в фильме «Мимино» называет это блюдо именно долмой, а не толмой, но это не может убедить его соплеменников в обратном.

При этом хаи никак не могут объяснить, каким образом «толи» (виноградный лист) активно участвует при изготовлении долмы из капустных листьев, баклажанов, помидоров и так далее.

Впрочем, армян это мало волнует, они не унывают, и даже идут на рекорд. Так, армянские ТГ-каналы передают, что в Армении приготовят самую длинную «толму» в мире. Ее длина составит 150 метров, рекорд занесут в армянскую Книгу богатырей, сообщила координатор фестиваля Ани Назарян. А как же иначе. Их собственный взгляд на историю является для них единственно верным. Мало ли, о чем говорят исторические документы, хранящиеся в архивах разных стран. Поэтому и Книга рекордов должна быть своя — армянская.

Мероприятие откроется 19 июня на территории храма «Звартноц». Участники представят свои вариации традиционного армянского блюда, например, с рыбой, картофелем, коноплей.

И вот последний ингредиент объясняет, почему армяне помешались на «толме». Секрет прост: всему виной конопля. Под воздействием этой чудо — травы неудивительно, что хаи считают себя и многострадальными, и древнейшими…

Сергей Иванов