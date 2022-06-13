Авиакомпания Pegasus отменила все рейсы Баку-Аланья после 20 июня. До конца летнего сезона полетов в этом направлении не будет.
Бакинский офис Pegasus подтвердил отмену рейсов. В компании заявили, что скорее всего, можно будет полететь по билетам, купленным до 20 июня, но последующие рейсы отменены.
Примечательно, что выполняющая бюджетные рейсы компания Pegasus планировала летать по маршруту Аланья-Баку три дня в неделю до октября этого года, однако отменила эти рейсы, не раскрывая причины.
Отметим, что азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways выполняют рейсы по маршруту Баку-Аланья-Баку.
Из года в год одно и тоже . А причина всем давно известна — монополистом всех пасажироперевозок является АЗАЛ и она будет всегда вытеснять все остальные авиакомпании, несмотря на братские отношения с Турцией. А у » БУТА» фактически те же цены что и у АЗАЛ , если принять во внимание цены на первозку даже небольшой сумки. Чтo опять должен вмешаться господин президент?
Здесь никто не поможет.