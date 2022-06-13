Авиакомпания Pegasus отменила все рейсы Баку-Аланья после 20 июня. До конца летнего сезона полетов в этом направлении не будет.

Бакинский офис Pegasus подтвердил отмену рейсов. В компании заявили, что скорее всего, можно будет полететь по билетам, купленным до 20 июня, но последующие рейсы отменены.

Примечательно, что выполняющая бюджетные рейсы компания Pegasus планировала летать по маршруту Аланья-Баку три дня в неделю до октября этого года, однако отменила эти рейсы, не раскрывая причины.

Отметим, что азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways выполняют рейсы по маршруту Баку-Аланья-Баку.