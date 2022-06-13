Германия упразднила все введенные с начала пандемии коронавируса ограничения на въезд, сообщило министерство иностранных дел Германии.

Отныне в Германию можно путешествовать с любыми целями, в частности туристическими, без справок о вакцинации против коронавирусной болезни, выздоровления от нее или тестов.

В то же время для прибывших из Китая, включая граждан Германии, ограничения на въезд продолжат действовать, поскольку китайские власти также отказались смягчать свои ограничения.

Также требование вакцинации, теста или справки о выздоровлении от COVID-19 продолжит действовать для стран, где распространяются опасные варианты коронавируса – но сегодня в этом списке нет ни одной страны.

Ограничения пока отменены временно, до 31 августа. Однако власти Германии не исключают, что в случае роста заболеваемости их могут вернуть.