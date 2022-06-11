Президенты Ирана и Венесуэлы Ибрахим Раиси и Николас Мадуро подписали в Тегеране соглашение сроком на 20 лет о сотрудничестве в различных сферах, включая нефтяную и нефтехимическую промышленность, сообщает Mehr.

Раиси назвал отношения двух государств «стратегическими». Он напомнил, что при нынешнем иранском правительстве страны развивали сотрудничество в области энергетики, включая поставки топлива на перерабатывающие предприятия в Венесуэле, при передаче технологий и оказании технической поддержки в сфере экономики, обороны, сельского хозяйства. Также иранский президент напомнил о запуске авиарейсов из Тегерана в Каракас.