«ЛДНР» и захваченные территории Херсонской и Запорожской областей планируется объединить в один федеральный округ в составе России. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ.

Один из источников заявил, что «округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России (пока обсуждаются две даты их проведения — июль, если позволит обстановка на фронте, либо, что более вероятно — 11 сентября, единый день голосования в РФ). Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут».

Издание пишет, что создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Его в Кремле считают «кризисным менеджером».

Рапопорт уже занимался Донбассом в 2014 году. Во время «кураторства» Суркова над Донбассом он занимал пост замглавы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, пишет «Медуза».

Источники «Медузы» сообщают, что Рапопорт уже на Донбассе и посещает захваченные территории Херсонской и Запорожской областей.

Параллельно, как сообщает издание, в Кремле ищут «политруков» — чиновников и политтехнологов, которые будут заниматься политической, общественной и информационной работой на захваченных территориях.

Также, по данным источников, главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов. Их предполагается заменить на российских чиновников: «Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении».