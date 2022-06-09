Строительство автодороги Барда-Агдам продолжается высокими темпами.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 км берет начало в городе Барда, будет четырехполостной и строится в соответствии с I технической категорией.

Первый, 14-километровый участок автодороги проходит через город Барда и несколько населенных пунктов района. Эта автодорога охватывает более 20 населенных пунктов Бардинского и Агдамского районов, включая города Барда и Агдам.