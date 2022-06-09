Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило водителей, совершающих автохулиганство во время следования свадебного кортежа.

«Лица, следующие на своих автомобилях в составе свадебного кортежа, и собирающиеся как-то разделить радость молодоженов, не должны забывать, что они не имеют никаких преимуществ по отношению к другим участникам дорожного движения. Наоборот, они должны учитывать, что при следовании кортежа условия движения еще более усложняются, и поэтому безответственное поведение, которое может привести к неприятным последствиям, недопустимо.

Не следует забывать, что следование участников свадебного кортежа по одной полосе движения, соблюдение дистанции, выбор оптимальной скорости, немедленное отстранение от управления пьяных водителей, наряду с тем, что является основным условием безопасного движения, способствует еще и тому, чтобы самый лучший день в жизни ценных для нас людей оставался в памяти в виде счастливых моментов», — говорится в сообщении.