Американский режиссер Тодд Филлипс официально подтвердил работу над продолжением «Джокера» с Хоакином Фениксом. В социальных сетях постановщика появилось фото обложки готового сценария фильма с рабочим названием «Joker: Folie à deux» («Безумие для двоих»), отсылающим к термину, который обозначает индуцированное бредовое расстройство, распространяющееся на двух человек. Об этом пишет Variety.

Тодд Филлипс также поделился снимком с исполнителем главной роли Хоакином Фениксом, который рассматривает сценарий грядущего фильма. Над сценарием Филлипс вновь работал вместе со своим соавтором Скоттом Сильвером, который участвовал в создании первой части.