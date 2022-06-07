В ЕС согласовали единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов с 2024 года, сообщает пресс-служба Европарламента.

К осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в ЕС, согласились сегодня представители парламента и Совета», — говорится в сообщении.

Предполагается, что новые обязательства помогут потребителям сэкономить на покупках зарядок до 250 миллионов евро в год.

Из-за этого, например, Apple уже тестирует конфигурацию iPhone без разъёма Lightning, вместо которого может появиться USB-C — компания сменит порт зарядки во второй раз за историю iPhone.