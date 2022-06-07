В Латвии полностью запретили обучение на русском языке.

Кабинет министров одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которому всё школьное и дошкольное образование Латвии будет осуществляться только на латышском языке.

Уже с 1 сентября 2023 года на латышский перейдут первые, четвёртые и седьмые школьные классы, а также детские сады, а с 2025-го — все остальные.

Ученики из числа нацменьшинств смогут изучать родной язык, в том числе русский, только факультативно.

Кроме того, в учебных заведениях профессионального образования круг изучаемых языков будет сужен до государственных языков ЕС, то есть нельзя будет изучать русский язык как иностранный.