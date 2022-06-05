Утром 5 июня российская ракета «Калибр», запущенная по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС на Николаевщине, сообщает Энергоатом

Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру новой ядерной катастрофой. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации».

В ведомстве допускают, что эта ракета летела в сторону Киева, где утром раздавались взрывы.

В это же время в Киеве были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, нанесены ракетные удары по объектам инфраструктуры.